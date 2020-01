Polizei Aachen

POL-AC: Erste Silvesterbilanz - gefeiert wurde zumeist friedlich - ähnlich hohe Einsatzbelastung wie in den Jahren zuvor

Aachen/ StädteRegion (ots)

Für die Aachener Polizei war es eine einsatzintensive aber größtenteils auch friedliche Silvesternacht; die Beamtinnen und Beamten nahmen insgesamt 196 Einsätze wahr. Vielerorts herrschte in der Nacht zum neuen Jahr dichter Nebel, dieser erschwerte zeitweise den Straßenverkehr, gefeiert wurde aber trotzdem. Bei den typischen Einsatzanlässen wie Körperverletzungen, Schlägereien, Randale, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen sank die Gesamtzahl im Vergleich zu den letzten Jahren (2014 bis 2018) erneut, von im Durschnitt 61 auf nun 46. Vor allem Sachbeschädigungen, Randalierer und Schlägereien nahmen ab. Streit und Körperverletzungsdelikte sind seit Jahren auf gleichem Niveau; 16 mal wurden die Beamten wegen Körperverletzungen gerufen, 15 mal meldete man Streitigkeiten. Ein Auszug solcher Einsätze in Aachen und der Städteregion:

Auf der Trierer Straße in Aachen- Forst steckten Jugendliche kurz nach Mitternacht gezündete Böller in einen Zigarettenautomaten, durch die Explosion wurde der Automat beschädigt; die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen. In Aachen meldeten Zeugen gegen 4 Uhr morgens eine Schlägerei auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Liebigstraße. Als die Polizei wenig später eintraf, hatte sich die Lage jedoch schon wieder beruhigt. Zwei junge Männer waren wohl durch herumgeworfene Gegenstände verletzt worden, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

In Aachen und in Baesweiler verstießen zwei Männer gegen das Waffengesetz, als sie mit ihren Schreckschusspistolen zu Mitternacht in die Luft schossen. Beide erwartet nun eine Anzeige; die Waffen stellten die Beamten sicher.

In Eschweiler auf dem Markt schossen Jugendliche Silvesterraketen nicht in die Luft sondern in Richtung anderer Feiernder. Als zwei Männer die Jugendlichen daraufhin zur Rede stellten, griffen sie die beiden an und verletzten sie; ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Einer der Tatverdächtigen konnte in Tatortnähe von den Beamten aufgegriffen werden. Der alkoholisierte 16- Jährige leistete bei seiner Kontrolle erheblichen Widerstand und verletzte hierbei einen Polizisten leicht. Zur Ausnüchterung wurde der Jugendliche ins Polizeigewahrsam gebracht; ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell