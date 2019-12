Polizei Aachen

POL-AC: Elf Hochsitze zerstört

Aachen/Hambach (ots)

In der Nacht vom 24.12. auf den 25.12.19 wurden zwischen Götzenkirchen und Grefrath insgesamt elf Hochsitze durch unbekannte Täter zerstört. In zwei Fällen legten die Täter einen Brand, in den übrigen Fällen zersägten sie die Standfüße und kippten die Hochsitze anschließend um. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die EK Hambach hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (am)

