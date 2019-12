Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Raubdelikte in kürzester Zeit - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

In einem Zeitraum von nur knapp zehn Minuten kam es am frühen Morgen des 24.12.2019 zu drei Raubdelikten im Bereich der Dürener Straße - die bewaffneten Täter machten jedoch nur in einem Fall Beute.

Alle Opfer waren um kurz zuvor in der Gaststätten in der Schnellengasse unterwegs gewesen und waren zum Tatzeitpunkt, um kurz nach 00.00 Uhr, auf dem Heimweg über die Dürener Straße, als sie von den beiden unbekannten Tätern angesprochen und unter Bedrohung mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld und dem Mobiltelefon aufgefordert wurden. Bei zwei Taten konnten die Opfer durch Hilferufe oder Wegrennen den Tätern entkommen. In einem Fall übergab das 30-jährige Opfer sein Handy und Bargeld.

Eine groß angelegte Fahndung nach den Tätern blieb in dieser Nacht erfolglos.

Die Täter werden von den Opfern nahezu übereinstimmend beschrieben als männlich, 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,75 m und 1,80 m groß, ein schlanker und ein etwas korpulenterer Körper, beide schwarze Haare, einer mit lockigen Haaren, in zwei Fällen trug ein Täter eine Kopfbedeckung, dunkel gekleidet, sprachen Deutsch mit Akzent, evtl. Marokkaner.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

