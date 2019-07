Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Gefährliche Körperverletzung nach Aufstiegsspiel - Wer hat etwas gesehen?

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Im Rahmen der Aufstiegsfeierlichkeiten nach dem Relegationsspiel zwischen Grün-Weiß Gandersheim und dem SV Denkershausen kam es auf dem Sportplatzgelände in der Baderstraße zu einem unschönen Zwischenfall. Nach Angaben eines 47-jährigen Besuchers des Spiels hat dieser im Anschluß zusammen mit einem Bekannten noch an den Feierlichkeiten teilgenommen. Beim Verlassen des Geländes sei er von einem zunächst Unbekannten grundlos zusammengeschlagen und getreten worden. Dabei habe er u.a. Brüche am rechten Bein davongetragen und kurzzeitig wohl auch das Bewußtsein verloren. Wenig später sei er auf einer Bierbank liegend wieder zu Bewußtsein gekommen und der Physiotherapeut von Grün-Weiß habe erste Hilfe geleistet. Wenig später sei er mit einem Rettunsgwagen einem Krankenhaus zugeführt worden. Tatzeit war Samstag, 29. Juni 2019, gegen 22.30 Uhr. Ein vager Tatverdacht richtet sich gegen einen 52-jährigen Gandersheimer. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnr. 05382/919200 in Verbindung zu setzen.

