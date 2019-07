Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht und ohne Führerschein

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg - Mittwoch, 24.07.2019, 17.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Auf der für Kraftfahrzeuge gesperrten Rhumebrücke im Sülbendweg wollte eine Funkstreife der Northeimer Polizei einen Rollerfahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten flüchtete der Fahrer mit über 50 km/h den Weg entlang der Rhume in Richtung Klärwerk.

Nach kurzer Verfolgung wurde der Roller auf dem Rhumedamm in Höhe der Tennisplätze gestellt. Bei dem Roller handelt es sich um ein viel zu schnelles und damit führerscheinpflichtiges Mofa. Der 58 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war der Northeimer zittrig, hatte auffällige Pupillen und zuckende Augenlider. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Roller sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

