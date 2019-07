Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Northeim (ots)

B 446 in Höhe der A 7 - Mittwoch, 24. Juli 2019, 09.00 Uhr

LÜTGENRODE (fal) - Am Mittwoch gegen 09.00 Uhr kam es auf der B 446 in Höhe der A 7 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen vermutlich nur leicht verletzt wurden. An einem Sattelschlepper und einem Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Ein 34 Jahre alter Kraftfahrer aus Hornburg war mit seinem Sattelzug auf der A 7 in Richtung Süden unterwegs. An der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg verließ er die Autobahn. Beim Abbiegen nach rechts auf die B 446 übersah er den Pkw eines Ehepaares aus Uslar, das auf der Bundesstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war. Der Kleinwagen wurde hinten rechts erfasst und geriet ins Schleudern. Rechts der Fahrbahn kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 64 Jahre alte Uslarer und seine 63 Jahre alte Beifahrerin wurden mit einem RTW vorsorglich in das Göttinger Klinikum gefahren. Der Hornburger kam in das Northeimer Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

