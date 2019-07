Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss gegen parkendes Auto gefahren

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.)

Eine 24-jährige Frau aus Bodenfelde befuhr am 23.07.19, um 19:25 Uhr, unter Alkoholeinfluss mit einem Mountainbike die Hafenstraße in Richtung Zur Schlagd. Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Sie stieß frontal mit dem Pkw zusammen und beschädigte die Motorhaube. Von der Radfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen.

