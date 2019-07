Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter nach Einbruch gestellt

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Salzderhelden, Am Fuchsloch, Dienstag, 23. Juli 2019, 06.00 Uhr. Am gestrigen Morgen traf ein 33-jähriger Geschädigter auf seinem Grundstück einen jungen Mann an, der gerade aus seinem Gartenhaus und einer Garage einen älteren Ferneseher, Werkzeug und Pfandflaschen gestohlen hatte. Als der Täter den Geschädigten bemerkte, ließ er das Diebesgut fallen und flüchte er sofort. Kurze Zeit später konnte der Täter dann aber von einer Polizeistreife aus Einbeck im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht weit vom Tatort gestellt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Einbeck der in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist. Nach einer Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten und einer anschließenden Vernehmung wurde der Täter wieder entlassen. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist mit ca. 300,- angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell