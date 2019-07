Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pärchen begeht Ladendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Altendorfer Tor, Dienstag, 23. Juli 2019, 13.50 Uhr. Der Marktleiter eines Einzelhandelsgeschäftes beobachtete zunächst eine Frau, die in der Spirituosenabteilung eine Flasche Rum in einen Einkaufskorb legte, der von ihrem Begleiter getragen wurde. Danach begaben sich beide Personen in einen leeren Gang des Supermarktes und steckten die Flasche Rum in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend bezahlten beide Personen den übrigen Einkauf und wollten dann das Geschäft ohne Bezahlung der Flasche Rum verlassen. Bei den Tätern handelt es sich um eine 36-jährige Frau und um einen 20-jährigen Mann, beide in Einbeck wohnend. Die Flasche Rum hätte 6,99 Euro gekostet.

