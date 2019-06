Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Vier Motorradfahrer an Unfall beteiligt

Wolfach (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag auf der B294 wurden mehrere Motorradfahrer verletzt. Laut Angaben der in einer Kolonne von neun Motorrädern fahrenden Unfallbeteiligten soll ein noch unbekannter Zweiradlenker kurz nach 16 Uhr in das Heck eines 64-jährigen BMW-Fahrers geraten sein. Dieser wurde hierdurch auf einen vor ihm befindlichen 58 Jahre alten Fahrer einer Honda samt Sozia geschoben. Der 58-Jährige kollidierte letztlich mit der vorausfahrenden Kawasaki eines 22-Jährigen. Alle Unfallbeteiligten außer dem 22-Jährigen musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. An den Maschinen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Da der Unfallverursacher nach dem Vorfall das Weite gesucht hat, ermitteln nun die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg wegen Unfallflucht.

/ya

