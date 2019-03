Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bauzaun beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Dassensen, Am Anger 1, Tatzeit: Samstag, 02. bis Dienstag, 05. März 2019. Unbekannte Täter haben in Dassensen einen dreiteiligen Bauzaun an einer Scheune, der zur Sicherung von landwirtschaftlichen Geräten aufgestellt war, beschädigt und an dem Bauzaun angebrachte Planen eingeschnitten. Der Schaden der dabei entstanden ist wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

