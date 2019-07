POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfall, Vandalismus

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in eine Firma in der Lange Straße eingedrungen. Die Täter waren auf der Gebäuderückseite über ein aufgebrochenes Fenster in das Büro eingedrungen und hatten einen Wandtresor mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf circa 300 Euro beziffert.

Michelfeld: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Haller Straße ist am Dienstagmittag ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Eine 50 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin war um 12:20 Uhr in Richtung Mainhardt unterwegs und war auf einen VW einer 64-Jährigen aufgefahren, die verkehrsbedingt angehalten hatte.

Oberrot: Leitpfosten herausgerissen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf der Landesstraße 1050 Leitpfosten und Verkehrszeichen herausgerissen und auf eine Wiese geworfen, die zwischen Hausen und Fichtenberg aufgestellt waren. Glücklicherweise ließen sich die Autofahrer von den fehlenden Leitpfosten nicht aus der Spur bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weißt darauf hin, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt. Wer Verkehrszeichen und Leitpfosten mutwillig entfernt spielt mit dem Leben anderer Verkehrsteilnehmer.

