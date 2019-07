Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Vandalisimus, Unfälle

Aalen (ots)

Rainau: Handy entwendet

Bereits am Sonntag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr entwendete ein Unbekannter das Smartphone eines 32-Jährigen. Der Mann ging im genannten Zeitraum am Bucher Stausee spazieren und kehrte auch kurz am hinteren Kiosk ein. Erst gegen 19 Uhr bemerkte er, dass seine am Körper getragene Bauchtasche offenstand und sein Smartphone der Marke Samsung Galaxy S10, das er erst vor wenigen Tagen gekauft hatte, verschwunden war. Das weiße Smartphone hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Mobiltelefons nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Montagabend verursachte, als er gegen 22 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen in der Wellandstraße geparkten Pkw Skoda streifte. An dem Fahrzeug ging hierbei der Außenspiegel zu Bruch. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Fachsenfeld: Vandalismus

Vandalen zerschlugen von Montag auf Dienstag sieben Eternitplatten der Außenverkleidung der Reinhard-von-König-Schule in der Kirchstraße. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Gschwend: Pkw machte sich selbständig

Gegen 8.30 Uhr am Dienstagmorgen stellte ein 50-Jähriger seinen Pkw VW auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd ab, um das Fahrzeug kurzzeitig zu verlassen. Hierbei sicherte der 50-Jährige den Pkw jedoch nicht ausreichend ab, so dass dieses sich selbständig machte und gegen einen geparkten Pkw Audi rollte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.

Schechingen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 1.20 Uhr entstand. Beim Rückwärtsrangieren seines Lkw in der Leinweiler Straße übersah ein 40-Jähriger einen abgestellten Pkw Seat Ibiza und streifte diesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell