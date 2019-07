Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Maske an Tankstelle

Crailsheim (ots)

Ein verdächtiger Mann mit einer "Scream"-Maske ist am späten Samstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ellwanger Straße aufgefallen. Der Mann hatte gegen 23:25 Uhr versucht in den Verkaufsraum zu gelangen, der jedoch verschlossen war, da der Verkauf über den Nachtschalter stattfand. Anschließend hatte sich der Mann von dem Gelände entfernt. Der Unbekannte war dunkel gekleidet, trug Handschuhe und weiße Turnschuhe.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0 zu melden.

