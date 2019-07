Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hoher Sachaden bei Schlepperbrand, Verkehrsunfälle und anderes

Schwäbisch Hall (ots)

Rot am See: Schlepper und Heuballenpresse abgebrannt, mindestens 250.000 Euro Sachschaden

Hoher Sachschaden ist am Montagabend bei einem Vollbrand eines Schleppers mit Heuballenpresse entstanden. Eine 22 Jahre alte Frau war mit dem Schlepper auf dem Feld bei der Arbeit, als vermutlich infolge eines technischen Defekts der Schlepper zu brennen begann. Die Frau konnte sich unbeschadet in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit aus, wodurch der Schlepper mit Heuballenpresse in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Rot am See war mit 5 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit einer Streife im Einsatz. Ersten Schätzungen zufolge wird der Sachschaden auf mindestens 250.000 Euro beziffert.

Rot am See: Flächenbrand

Ein kleines Stoppelfeld, neben der Landesstraße, ist am Montag, gegen 22:40 Uhr zwischen Musdorf und Hilgartshausen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Fläche von circa 40 Quadratmeter ab und konnte ein Ausbreiten auf angrenzende Felder verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Rot am See war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit einer Streife im Einsatz.

Crailsheim: Straßenschilder beschädigt und weitergefahren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 08:45 Uhr Straßenschilder beschädigt, welche an der Kreuzung Alexandersreuter Straße und Im Schönblick aufgestellt sind. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-222.

Crailsheim: E-Bike am ZOB gestohlen

Ein E-Bike im Wert von circa 2.600 Euro hat ein Unbekannter zwischen Freitag, 19.07.2019, 15:40 Uhr und Montag, 22.07.2019, 18:20 Uhr bei den Fahrradständern am Zentralen Omnibusbahnhof gestohlen. Das grau / grüne E-Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid, Eagle 500 war mit einem hochwertigen Schloss gesichert gewesen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Blaufelden: Einbruch in Vereinsheim

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag ein Vereinsheim im Max-Eyth-Weg eingedrungen. Entwendet, wurde nach bisherigem Ermittlungsstand, nichts. Der Sachschaden wurde auf circa 200 Euro beziffert.

Obersontheim: Vorfahrt missachtet - zwei Totalschaden

Bei einem Vorfahrtsunfall ist am Montagabend auf der Landesstraße 1060 ein Sachschaden von circa 22.000 Euro entstanden. Ein 25 Jahre alter VW Lupo - Fahrer wollte um 19:39 Uhr von der Erlenstraße, aus Hausen kommend, auf die Landesstraße einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 33 Jahre alten Fahrers eines VW Phaeton, der von Obersontheim in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Ilshofen: 19 kam von der Fahrbahn ab, zwei Leichtverletzte

Ein 19 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der junge Fahrer war um 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1042 zwischen Herlebach und Obersteinach unterwegs, als er ungefähr einen Kilometer nach Sandelsbronn nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 1.500 Euro.

Satteldorf, BAB 6: Sattelzug streifte Pkw

Aus Unachtsamkeit ist am Montagvormittag ein 69 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn auf den linken Fahrstreifen geraten und hat hierbei einen Pkw, BMW einer 33-Jährigen gestreift. Beide waren um 10:05 Uhr zwischen Crailsheim und Kirchberg unterwegs. An dem BMW war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. An dem Sattelzug entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell