POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drohne über Stadtfest, Laserpointer gegen Polizeihubschrauber, Sachbeschädigungen, Unfallfluchten und Unfälle

Backnang: Auto vs. LKW

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Citroen und einem Scania-LKW. Ein 39-Jähriger stand mit seinem LKW am Fahrbahnrand der Albertstraße. Dabei war an dem LKW die Warnblinkanlage eingeschaltet. Als die 22-Jährige mit ihrem Citroen an dem LKW vorbeifahren wollte, um von der Albertstraße in die Eduard-Breuninger-Straße einzufahren, fuhr der Trucker ebenfalls los. Er übersah dabei den PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Backnang: Roller vs. Auto

Ein 63 Jahre alter Mann war mit seinem Kappa-Roller am Montag gegen 18.00 Uhr auf der Eugen-Adolf-Straße in Richtung Annonay-Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Straße Burgplatz übersah er einen entgegenkommenden BMW eines 52-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß kam der Roller-Fahrer zu Fall. Verletzt wurde der Rollerfahrer nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Fellbach: LKW-Heck stößt gegen PKW

Am Montag war ein 38 Jahre alter Scania-Trucker kurz nach 14:00 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Theodor-Heuss-Straße schwenkte das Heck des LKW aus und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai. Dabei wurde der Hyundai schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Fellbach Verkehrsunfallflucht I

Innerhalb von nur 10 Minuten, in denen am Montag zwischen 11:05 Uhr und 11:15 Uhr in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz einer Drogerie ein VW Golf geparkt war, beschädigte diesen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Schaden an dem Golf beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet unter Telefon 0711 5772-0 um Angaben zum Verursacher.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht II

Ein am Montag zwischen 12:00 Uhr und 15:55 Uhr in der Schaflandstraße am Straßenrand geparkter VW Golf wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer möglicherweise beim Vorbeifahren beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an dem Golf. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich möglichweise um einen LKW oder einen Lieferwagen.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.l

Fellbach: Anhänger stößt bei Spurwechsel mit LKW zusammen

Am Montag gegen 16:45 Uhr war ein 48 Jahre alter Mann mit einem PKW-Gespann auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Beim Spurwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah der 48-Jährige einen hier fahrenden MAN-LKW eines 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß des LKW mit dem Anhänger. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.200 Euro.

Kernen im Remstal: Autos beschädigt

Ein Unbekannter hat am Montagabend zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr zwei in der Wiesenstraße geparkte PKW, einen Mercedes, einen VW, mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit beschädigt. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Kernen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798.

Winterbach: Unfall beim Abbiegen

8.000 Euro Sachschaden entstanden, als am Montag gegen 17:30 Uhr eine 56-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Schorndorf-Weiler kommend in die Mühlstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mazda einer 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Plüderhausen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Am Montagabend wurde am Heusee an einem hinter einem Festzelt geparkten PKW der Marke Mercedes die Frontscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Plüderhausen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344 entgegen.

Berglen-Steinach: Verkehrsunfallflucht III

Am Montag zwischen 6:45 Uhr und 15:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Boschstraße geparkten PKW der Marke Audi. Dabei hinterließ der Unfallfahrer einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro ohne sich um dessen Regulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um einen LKW gehandelt haben.

Die Polizei Winnenden bittet unter Telefon 07195 694-0 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Drohnenflug über Stadtfest - Zeugen gesucht

Beim City-Treff am Montagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Vorfall mit einer Drohne. Zeugen bemerkten das Fluggerät zunächst in großer Höhe. Der Drohnenpilot senkte die Flughöhe über dem Kronenplatz dann auf etwa 15 Meter ab. Als ein 26-jähriger Zeuge den Drohnenpilot ansprach, kam es zu einem Streitgespräch. Der Zeuge verständigte daraufhin über Notruf die Polizei. Als der Drohnenpilot daraufhin seinen Flug beendete und zu seinem Wagen ging, stellte sich der 26-Jährige vor den Wagen, um den Drohnenpilot daran zu hindern, wegzufahren. Dieser ließ sich jedoch nicht beirren und verletzte den 26-Jährigen beim Versuch sich durch ein Fahrmanöver von der Örtlichkeit zu entfernen. Dabei fuhr er in der Waiblinger Straße in Richtung B14 auch über mehrere rote Ampeln, bevor er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden und kontrolliert werden konnte. Auf den 30-jährigen Drohnenpiloten kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Die Polizei Winnenden sucht unter Telefon 07195 694-0 Zeugen, die Angaben zum Drohnenflug oder dem Unfall machen können oder Personen, die durch die Fahrweise des 30-jährigen gefährdet wurden.

Waiblingen-Beinstein: Verkehrsunfallflucht IV

Ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer war am Montag gegen 11:30 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Weinstadt unterwegs. Auf Höhe des Freibades musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer übersah dies und fuhr auf den Audi auf. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher sein Fahrzeug zurück, fuhr rechts an dem Fahrzeug des 34-Jährigen vorbei, bog rechts ab und entfernte sich vom Unfallort. An dem Audi des 34-Jährigen entstand Sachschaden. Dem Unfallverursacher droht nun ein Strafverfahren.

Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich bei der Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-0 zu melden.

Waiblingen-Hohenacker: Mit Laserpointer auf Polizeihubschrauber gezielt

Was einen 53-jährigen am frühen Dienstagmorgen da geritten hat, ist unklar. Als ein Polizeihubschrauber in der Nacht im Einsatz war, zielte der Mann mit einem Laserpointer in Richtung des Hubschraubers. Der Mann konnte lokalisiert werden. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

