Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksamer Zeuge macht Fotos

Soest (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb schnell mit seinem Diebesgut erwischen konnte. Der erste Zeuge bemerkte am Samstag, gegen 13.50 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest, wie sich ein 29-jähriger Soester am dortigen Fahrradständer zu schaffen machte. Der Tatverdächtige knackte zwei Schlösser an einem Rad und fuhr mit dem Fahrrad davon. Der Zeuge fertigte noch schnell einige Fotos vom Täter und übergab sie der Polizei. Gegen 17.40 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass ein Mann mit einem Fahrrad auf dem Walburger-Osthofen-Wallstraße im Kreis fährt und einige Stunts mit einem Bike durchführen würde. Als die Streifenbeamten dort eintrafen erkannten sie den Soester von den Fotos und auch das entwendete Fahrrad. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Es wurde die obligatorische Blutprobe angeordnet. Bei der Durchsuchung des Soesters fanden die Beamten ein Messer. Auf der Wache beleidigte er die Polizisten, so dass er sich neben dem Fahrraddiebstahl nun auch noch wegen der Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetzt verantworten muss. Bis zur Ausnüchterung durfte der 29-Jährige dann auch auf der Wache verbleiben. Die Kriminalpolizei sucht nun noch den Eigentümer eines rot/silbernen Herren-City-Rades der Marke Stankt Tropez. Der Geschädigte oder weitere Zeugen könnten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 melden. (reh)

