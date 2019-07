Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kontrolle über Motorrad verloren

Lippstadt (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt befuhr am Sonntagabend, gegen 18.05 Uhr, die Schorlemerallee in Richtung Herringhausen. Am Scheitelpunkt einer Kurve kam er mit dem Vorderrad seines Motorrades von der befestigten Fahrbahn rechts ab. Hier verlor er die Kontrolle über sein Bike. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu gelangen stürzte er und rollte sich über die Fahrbahn ab. Das Krad überschlug sich und kam an einem Baum zum Stillstand. Der 49-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. (reh)

