Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in der Mellinstraße

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag, 11.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Mellinstraße ein. Um in das Haus zu gelangen hebelte er die Terrassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchte er die Räume und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

