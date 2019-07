Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Mit dem Mofa gestürzt

Anröchte (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 15-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Mofa den Espenweg in Richtung Effeln. In einer Linkskurve verlor die noch ungeübte Mofa-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 150 Euro. (reh)

