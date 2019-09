Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Täter stehlen Kompletträder von Mercedes

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Wochenende suchten Unbekannte das Gelände eines Autohauses an der Straße in der Graslake auf. Sie montierten an einem dort abgestellten Mercedes AMG alle vier Räder ab und entwendeten die Kompletträder. Das Auto selber stellten sie auf grauen Steinklötzen ab, wodurch ein geschätzter Sachschaden von etwa 10000 an dem Auto entstand.

