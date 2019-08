Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Mayen/ Koblenzer Straße (ots)

Am Sa., den 10.08.19/ 09:00 h stellt die Streife fest, wie ein Fahrradfahrer zunächst auf dem Gehweg in Schlangenlinien fährt. Als der 21-jährige Mann dann über den hohen Bordstein auf die Fahrbahn fährt, kommt er zu Fall. Bei der Kontrolle wird deutlich Alkoholkonsum festgestellt. Ein Test mit dem Drägergerät ergibt einen Wert von 2,1 Promille. Dem Mann wird daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren i.S.d § 316 StGB eingeleitet. Gegenüber den eingesetzten Beamten gibt er weiterhin an, dass er das Fahrrad gefunden hat. Daher wird ein weiteres Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet.

