Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit frisiertem Mofaroller

Thür/ Kottenheimer Straße (ots)

Am Fr., den 09.08.19/11.25 h flüchtet der jugendliche Fahrer eines Rollers über die angrenzenden Äcker, als er in der Ortslage kontrolliert werden soll. Der Roller kann dann später im Rahmen der Fahndung versteckt im Bereich Industriegebiet aufgefunden werden. Als das Fahrzeug abgeschleppt wird, erscheint der 17-jährige verantwortliche Fahrzeugführer vor Ort. Er räumt ein, das Fahrzeug manipuliert zu haben, so dass es ein führerscheinpflichtiges K-Krad darstellt. Der Jugendliche ist jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird daher ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

