Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Unfallaufnahme durch starke Regenfälle und Gewitter erschwert -

Mayen (ots)

Am Dienstag, 06.08.2019, 18.58 h, kommt es auf der Kreis-Straße 24 in Höhe Einmündung Conder Höhe zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Ernteanhänger. Die Pkw-Fahrerin wird schwer verletzt; die Erstversorgung vor Ort dauert derzeit noch an. Nach der Kollision kippt der Ernteanhänger um; mehrere Tonnen Raps bedecken die Fahrbahnoberfläche im Bereich der Unfallörtlichkeit. Die Rettungsmaßnahmen sowie die Säuberung der Fahrbahn wird z.Zt. durch starke Regenfälle und Gewitter erschwert. Es wird nachberichtet.

