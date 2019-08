Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Trimbs (ots)

Am Dienstag, 06.08.2019, gegen 09:05 Uhr, ereignete sich auf der L113, zwischen dem Straßburger Hof und Thür eine Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht. Zu genanntem Zeitpunkt befuhr ein LKW die dortige L 113 in Fahrtrichtung Thür. Diesem kam auf genannter Strecke ein Kleinkraftrad entgegen, welches von einem bisher unbekannten Pkw, trotz des entgegenkommenden Lkws, überholt wurde. Der LKW musste hierauf, um einer Kollision mit dem Pkw zu entgehen, nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der unfallverursachende, weiße Kleinwagen, setzte seine Fahrt in Richtung Straßburger Hof fort und flüchtete somit von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Mayen.

