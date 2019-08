Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallzeugen gesucht

Klotten (ots)

Am Sonntag, dem 04.08.19, kam es gegen 16.00 Uhr in der Rathausstraße in Klotten zu einem Verkehrsunfall. Ein parkender Pkw wurde von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Dieser soll ein weißes SUV mit schweizerischem Kennzeichen gefahren haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Cochem, 02671 9840, zu melden.

