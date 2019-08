Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorradfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Bruttig-Fankel (ots)

Am Sonntag, 04.08.2019, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 50 Jahre alte Motorradfahrerin die K 35 aus Richtung Bruttig-Fankel in Richtung Treis-Karden. Sie kollidierte auf gerader Strecke mit dem Bordstein und stürzte. Die Fahrerin wurde aufgrund einer möglichen Verletzung an der Wirbelsäule in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand nur leichter Sachschaden.

