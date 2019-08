Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach Eigentümer von zwei Fahrrädern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019 wurde von einer aufmerksamen Bürgerin in Bad Neuenahr festgestellt, dass ein ihr unbekannter Mann nacheinander mit insgesamt 3 Fahrrädern über die Casinobrücke ging. Sie verständigte die Polizei und so konnten zwei Fahrräder sichergestellt werden. Nun werden die Eigentümer gesucht.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641-9740 oder pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell