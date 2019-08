Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 03./04.08.2019

Adenau (ots)

Antweiler Junger Mann bei Verkehrsunfall verletzt. Ein 16-jähriger Fahranfänger kam am Sa., gg.09:30 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad auf der L73 bei Schuld auf regennasser Fahrbahn ins Rutschten stürzte und schleuderte quer über die Fahrbahn. Der junge Mann erlitt bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

Ölspur mit Folgen Aufgrund eines technischen Defekts wurde am Samstagmorgen durch einen Pkw eine größere Ölspur auf der L73 in und bei Antweiler verursacht. Die Gefahrenstelle musste durch den Einsatz von Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigt bzw. abgesichert werden. Im Nachgang (Sonntag) wurde bekannt, dass der Fahrer eines Youngtimers auf der Ölspur ins Schleudern geraten und dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro am Fahrzeug entstanden war.

Leimbach Pkw-Aufbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich bislang unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Hauptstraße in Leimbach abgestellten Pkw zu schaffen. Dabei rissen sie im Wagen Abdeckungen im Bereich der Lenksäule heraus und entwendeten ein zentrales Steuergerät.

Dienstgebiet Sonstiges Am Wochenenden bedurfte es in mehreren Fällen polizeilicher Intervention aus Anlass von Auseinandersetzungen und Beziehungsstreitigkeiten, welche Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung u.a. Delikte zur Folge haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell