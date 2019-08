POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cochem für das Wochenende 02-04.08.2019

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Kaisersesch

Am Freitag 02.08.2019 kam es auf einem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes in Kaisersesch zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 34 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Kelberg parkte rückwärts mit seinem PKW aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 76 jährigen Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem PKW entlang ging. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und durch die alarmierten Rettungskräfte versorgt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Kaisersesch

Am Freitag 02.08.2019 gegen 19:00 Uhr wurden zwei 17 jährige Rollerfahrer aus der VG Kaisersesch durch Beamte der Polizei Cochem in Kaisersesch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass einer der beiden nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An dem anderen Roller wurde ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 festgestellt. Die Jugendlichen müssen sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Masburg

Am Samstag 03.08.2019 kam es gegen 16:50 Uhr auf der K12 zwischen Kaisersesch und Masburg zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer musste aufgrund einer Katze, die die Fahrbahn querte, abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Quad zu spät und fuhr dem PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Quadfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Cochem verbracht.

Sachbeschädigung an PKW in Ernst

Am Samstag 03.08.2019 wurde gegen 19:45 Uhr in der Straße "Im Plenter" in Ernst ein PKW beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Cochem unter 02671-9840 entgegen.

