Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ein Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fehler beim Ausparken

Eine 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte in der Bachstraße rückwärts ausparken und beschädigte dabei einen vorbeifahrenden PKW der Marke Renault einer 69-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Samstag, 15.06.2019, 12:00 Uhr und Montag, 17.06.2019, 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sechta-Ries-Schule in der Straße Ziegelhütte einen Müllcontainer, sowie ein Geländer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt hierließ er so einen Sachschaden von rund 3.300 Euro.

Die Polizei Tannhausen nimmt Hinweise unter Telefon 07964 330001 entgegen.

Mögglingen: Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Mittwoch zwischen 3:15 Uhr und 3:30 Uhr Zugang zu einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Die Einbrecher entwendeten aus den Räumlichkeiten des Marktes Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Heubach nimmt Hinweise unter Telefon 07173 8776 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Fahrradfahrer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 8:00 Uhr wollte ein 84-Jähriger mit seinem Fahrrad an der Einmündung vom Langäckerweg zur Aalener Straße die Aalener Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah der Senior vermutlich einen auf der Aalener Straße bereits im Einmündungsbereich vor ihm fahrenden LKW der Marke Mercedes eines 39-Jährigen. Der Senior fuhr seitlich in den Auflieger des LKWs, stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell