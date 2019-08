Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Renault Transportes

Kaisersesch (ots)

Wie der Polizei in Cochem erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit von Sonntag 28.07.2019 bis Dienstag 30.07.2019 in der Straße Höfchen in Kaisersesch zu einem Diebstahl eines Pritschenwagen Renault Maxity in weiß.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Cochem unter 02671-9840 entgegen.

