Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheit im Straßenverkehr/Körperverletzung und Beleidigung

Mendig (ots)

Am Abend des 04.08.19 wurde in Mendig im Gewerbepark an der dortigen Tankstelle eine junge Dame durch einen offensichtlich alkoholisierten 51 jährigen Fahrzeugführer aus der VG Mendig während des Bezahlvorganges grundlos verbal beleidigt und angespuckt. Der Täter wurde ermittelt und zu Hause aufgesucht. Zu den Vorwürfen der Körperverletzung und Beleidigung musste ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 51 Jährigen eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiispektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell