Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Münzgeld aus Hochdruckreiniger gestohlen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte betraten am Sonntagmorgen ein Tankstellengelände an der Wittener Straße und machten sich an der Geldbox eines Hochdruckreinigers zu schaffen. Sie hebelten die Geldbox auf und entwendeten das Münzgeld.

