Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Süd (ots)

Am Sonntag (01.09.2019) überraschte eine 23-jährige Bewohnerin einer Wohngemeinschaft an der Hauptstätter Straße einen bislang unbekannten Täter, wie er gerade das Zimmer einer Mitbewohnerin verließ. Als sie den Unbekannten gegen 00.15 Uhr ansprach, stieß dieser sie gegen die Wohnungseingangstür und flüchtete. Die Bewohnerin verfolgte den Mann noch bis zum Marienplatz, wo sie ihn aus den Augen verlor. Der Dieb hatte zuvor aus dem Zimmer einer Mitbewohnerin 300 Euro entwendet. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt. Der Täter kann von der Zeugin wie folgt beschrieben werden: Ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig, breite Schultern, kurz rasierte Haare. Er war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen T-Shirt mit eventuell roten Streifen und einer blauer Jeanshose bekleidet. Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit goldenen Reißverschlüssen mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

