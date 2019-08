Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Schläger und Taschendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (30.08.2019) zwei 20 und 21 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zunächst einen 63-Jährigen geschlagen und im weiteren Verlauf der Nacht einen 39-Jährigen bestohlen zu habe. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich gegen 00.50 Uhr im Bereich des Leonhardplatzes, als sie mutmaßlich zwei Passantinnen unschicklich angingen. Der 63-Jährige forderte die beiden auf, sich zu benehmen, woraufhin die Tatverdächtigen auf den Mann einschlugen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Männer noch vor Ort fest und verbrachten sie zunächst auf das Polizeirevier. Dort angekommen widersetzte sich der 20-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen mit einem befristeten Platzverweis für den Innenstadtbereich entlassen. Offenbar kamen sie diesem nicht nach, sodass sie gegen 03.45 Uhr in der Klett-Passage einen schlafenden 39-Jährigen bestahlen. Das Opfer erwachte, als die beiden Tatverdächtigen seine Hosentaschen mutmaßlich nach Bargeld und Wertgegenständen durchsuchten. Die beiden Männer flüchteten daraufhin und der 39-Jährige bemerkte das Fehlen eines 50-Euro-Scheins. Verständigte Beamte nahmen die beiden im Bereich der Taxistände am Hauptbahnhof erneut fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden vorerst auf freien Fuß belassen.

