Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters hat sich am späten Mittwochnachmittag (28.09.2019) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige befand sich gegen 17.30 Uhr im Kreisverkehr Olgastraße und Wilhelmstraße, als eine VW-Fahrerin, deren Alter noch nicht bekannt ist, in diesen einfuhr und der Scooter-Fahrerin offenbar die Vorfahrt nahm. Zwischen den beiden kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 27-Jährige nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen davon trug. Die Unfallbeteiligten einigen sich zunächst darauf, weder die Polizei noch einen Rettungswagen hinzuzuziehen, tauschen jedoch die Namen aus. Mutmaßlich verschlimmerten sich am Abend die Schmerzen der 27-Jährigen und sie entschloss sich, nach der medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus, am Donnerstag (29.08.2019) die Polizei über die Geschehnisse zu informieren. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

