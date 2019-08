Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Hemsbach/A5: Schwerer Verkehrsunfall, mehrere Lkws beteiligt; mehrere Verletzte; Autobahn in beide Richtungen gesperrt; Pressestelle vor Ort; 0152/57721024; Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim/Hemsbach/A5 (ots)

Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist die A5 derzeit zwischen dem Weinheimer Kreuz und der Anschlussstelle Hemsbach in beide Richtungen voll gesperrt.

Nach dem momentanen Kenntnisstand kollidierten kurz nach 11 Uhr mehrere Lkws miteinander.

Mindestens eine Person wurde eingeklemmt, mehrere verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Verkehr ist ab dem Kreuz Weinheim in Richtung Frankfurt -die Auffahrt in Richtung Frankfurt von der B 38 und der A 659 auch gesperrt- und an der Anschlussstelle Hemsbach in Richtung Heidelberg abgeleitet.

Die Pressestelle wird in wenigen Minuten vor Ort sein.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell