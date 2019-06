Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Drei unbekannte Männer bedrängen Jugendliche am Bahnhof - Wer hat etwas gesehen?

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 19. Juni 2019, soll eine Schülerin im Bereich des Bahnhofes Pinneberg von drei unbekannten Männern sexuell belästigt worden sein. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich eine 14-Jährige gegen 23 Uhr fußläufig gegenüber des Bahnhofes am Waldrand (Fahlt), als drei entgegenkommende männliche Personen sie gezielt ansprachen und in eindeutig sexuellen Absichten festhielten und fortan bedrängten. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die drei Personen mit kurz rasierten Haaren und südländischem Aussehen. Etwaige Beobachtungen oder sonstige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen.

