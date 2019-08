Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 21-jährige Frau von zwei Unbekannten unsittlich berührt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Eine 21-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen von zwei unbekannten Männern unsittlich berührt und geschlagen. Gegen vier Uhr wurde die junge Frau von einem unbekannten Mann in eindeutig sexueller Absicht angesprochen. Nachdem diese ablehnte, fasst ihr der Mann an das Gesäß und die Brüste. Der Mann war in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Als die Frau das Lokal in der Hauptstraße verließ, wurde sie von den beiden Männern abgepasst. Einer der Männer packte sie daraufhin am Arm, während ihr der andere Mann mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr zu verstehen gab, dass er ein Nein von einer Frau nicht akzeptiere.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Anfang 20 - Ca. 175 cm groß - Breite, athletische Figur - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Breites Gesicht und platte Nase - Kurze, blonde und wellige Haare - Heller Dreitagebart - Sprach englisch mit russischem Akzent - Trug ein dunkelgraues T-Shirt

Täter 2:

- Ca. 175 cm groß - Dünne Statur - Schwarze, lockige Haare - Schwarzes T-Shirt

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

