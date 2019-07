Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Lkw-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Auf der Bundesautobahn (BAB) 2 ist es Montagmittag, 27.05.2019, bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) zu einem Unfall zwischen zwei Lkw gekommen (wir haben berichtet). Der 52-jährige Lkw-Fahrer ist am 22.07.2019 an den Verletzungen verstorben. /has, ahm

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4282111 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4282408

