Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher scheitern an Fenster

Konz (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag, 23. März, zwischen 9:15 Uhr und 20 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus in Konz einzubrechen.

Das Einfamilienhaus liegt in dem Stadtteil Berendsborn in der Straße Im Weerberg. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in der Ausoniusstraße und Am Jesuitenpfad nicht aus.

Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Trier unter folgenden Rufnummern zu wenden: 0651/9779-2159 oder 0651/9779-2290

