POL-NI: Stadthagen-Einbruch in die Grundschule Sachsenhagen

Zwei Anlagen, wie auf der Bedienungsanleitung abgebildet, sucht die Polizei. Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)Bereits am Pfingstwochenende, 19.05. - 21.05.2018, ereignete sich ein Einbruch in die Grundschule in Sachsenhagen. Neben etwas Bargeld erbeuteten die Täter einen Samsung Flachbildschirm sowie zwei transportable Musikanlagen der Marke AEG (siehe Foto). Aus ermittlungstaktischen Gründen hatte die Polizei zum Tatzeitpunkt auf eine Veröffentlichung in den Medien verzichtet, da bereits zu dem Zeitpunkt ein Tatverdacht existierte. Nach weiteren Ermittlungen wurde am 05.07.2018 und am 06.07.2018 in insgesamt drei Wohnungen von Tatverdächtigen in Sachsenhagen, Heuerßen und Pollhagen durchsucht. Der Flachbildschirm und die Musikanlagen wurden nicht gefunden. Hinweise auf den Verbleib der Geräte oder, wo diese möglicherweise zum Verkauf angeboten wurden, nimmt die Polizei in Hagenburg unter Tel.: 05033/6655 entgegen.

