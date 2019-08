Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter versucht Kleinkraftrad zu entwenden - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, versuchte ein unbekannter Täter am Dienstag, 06. August in Walldorf ein Kleinkraftrad zu entwenden. Der Unbekannte versuchte das in der Bahnhofstraße abgestellte Kraftrad zu entwenden, indem er zunächst die Lenkradsperre gewaltsam überwand. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ der von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 183 cm groß - Kurze schwarze Haare - Bart - Dünn - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06202/5709-0 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

