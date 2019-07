Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebe erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 30.07.2019, gegen 18:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Jugendliche um einen Fahrradständer neben dem Haupteingang am Willersinn-Freibad am Strandweg herumschlichen. Da ihm dies verdächtig vorkam, beobachtete er die Drei weiter und sah, wie sie ein neongrünes B-Twin Rad stahlen und Richtung Riedsaumpark flüchteten. Nachdem er dies der Polizei meldete, konnten die Polizeibeamten einen 15-Jährigen, einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen an der Bushaltestelle Riedsaumpark in der Luitpoldstraße zusammen mit dem gestohlenen Rad ausfindig machen. Das gestohlene Fahrrad wurde seinem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgegeben.

