Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 59-Jähriger verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 30.07.2019, gegen 06:25 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen gerufen, der eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Berliner Platz beobachtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trennten die beiden Männer voneinander und befragten sie. Der 59-Jährige gab an, dass der 30-Jährige gegen eine Geschäftsscheibe getreten bzw. geschlagen habe. Als der 59-Jährige den 30-Jährigen daraufhin angesprochen habe, schlug dieser ihn mit Händen und mit seiner Laptoptasche und verletzte ihn. Der 30-Jährige machte keinerlei Angaben. Er wurde mit auf die Polizeidienststelle genommen. Ein Atemalkoholwert ergab 2,2 Promille. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell