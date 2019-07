Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flüchtiger Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 30.07.2019, gegen 19:20 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte war zu diesem Zeitpunkt die B9 in Richtung Frankenthal entlanggefahren und aus ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der Abfahrt LU-Pfingstweide von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge touchierte er über mehrere Meter den hohen Bordstein sowie Außenbegrenzungen einer Grünflächenanlage. Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort und kam in der Budapester Straße erneut von der Fahrbahn ab. Auch hier streifte er über mehrere Meter einen Bordstein.

An beiden Bordsteinen entstand Sachschaden. Der Unbekannte sei laut Zeugenaussagen mit einem schwarzen Mazda unterwegs gewesen. Es handle sich um einen älteren Mann mit längeren grauen Haaren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

