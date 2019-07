Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei sucht Exhibitionisten

Ludwigshafen (ots)

Am 30.07.2019, gegen 15.30 Uhr, fiel einer Spaziergängerin in der Budapester Straße (auf Höhe des Eingangs des Bürgerparks Pfingstweide) ein Mann auf, der im Gebüsch an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

