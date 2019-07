Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 30-Jähriger verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 30.07.2019, gegen 13:15 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen gerufen, der berichtete, dass vor der Filiale eines Drogeriemarktes in der Ludwigstraße ein blutender Mann liegen würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, erklärte der verletzte 30-Jährige, er sei von einem Mann geschlagen worden, der etwa 1,65 m groß gewesen sei, kurze rasierte Haare gehabt hätte sowie ein dunkles T-Shirt getragen habe. Zudem sei er in Begleitung einer Frau mit rötlichen Haaren gewesen. Diese Frau habe ein weißes Oberteil getragen. Danach seien die Beiden in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße geflüchtet. Ein anderer Zeuge gab an, dass die Frau dem 30-Jährigen eine Ohrfeige gegeben habe. Ein Atemalkoholwert bei dem 30-Jährigen ergab 3,17 Promille. Er blutete und wurde ins Krankenhaus gebracht.

