Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Verhaftung nach Schlägerei im Hauptbahnhof

Hannover (ots)

Am Freitagabend verhafteten Bundespolizisten einen wohnsitzlosen Mann (36). Zuvor war er in eine Schlägerei am Ausgang Fernroder Straße verwickelt.

Die eingesetzte Streife überprüften den gebürtigen Polen. Er wurde wegen Leistungserschleichung von der Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl gesucht. Während der Durchsuchung beleidigte der stark alkoholisierte Mann (2,68 Promille) die Beamten. Bei der Übergabe im Polizeigewahrsam zeigte er zum Abschluss noch den sogenannten Hitlergruß.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell